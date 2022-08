Cap cette semaine sur l’île d’Oléron, à la rencontre de trois artisanes créatrices. La première que nous allons découvrir aujourd’hui fabrique des parfums à partir de matières naturelles, une autre réalise des savons dont une gamme à base de bière, et la dernière confectionne des paniers à partir de poches d’huîtres. Rencontre donc aujourd’hui avec Nataly Martin. Arrivée en 2010 sur la Lumineuse, cette poitevine a fondé son entreprise Les Parfums d’Oléron il y a dix ans maintenant. Dans sa boutique située dans la cabane n°1 du port de La Baudissière à Dolus, elle propose plus d’une trentaine de senteurs et toute une gamme de produits fabriqués artisanalement, à partir de matières premières écologiques. Ecoutez :

Et les clients sont au rendez-vous, comme le concède Nataly Martin :

Plus qu’un métier, une passion pour Nataly Martin, qui est sans cesse à l’affût d’une bonne idée pour ses créations :

Et vous retrouvez Les Parfums d’Oléron sur le port ostréicole de La Baudissière à Dolus et sur lesparfumsdoleron.fr