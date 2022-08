Envie de pratiquer un sport de glisse cet été. Venez tester le kitesurf avec l’école Accrokite de La Palmyre. Une école qui propose des cours et des stages individualisés. Fondée en 2003, elle fait partie des premières écoles de kitesurf en France. Et depuis dix ans, elle a rejoint le cercle très fermé des centres de formation des moniteurs de kitesurf internationaux. Installée sur l’un des plus beaux spots de la côte atlantique, et protégée des vagues de l’océan, elle offre un apprentissage en douceur dans un environnement sécurisée, comme le souligne Vincent Prigent, son fondateur :

Un environnement sécure sur un site où la pratique du kitesurf est ultra-réglementée :

Contrairement aux idées reçues, le kitesurf est un sport accessible à tous. Il convient simplement de prendre quelques précautions et mesures de sécurité pour évoluer sereinement :

Vincent Prigent qui donne un précieux conseil à ceux qui souhaiteraient s’initier au kitesurf :

Et pour en savoir plus sur l’école de kitesurf Accrokite de La Palmyre, rendez-vous sur le site accrokite.com.