Cet été, la Communauté d’agglomération Royan Atlantique étoffe son offre de découverte de la nature. La collectivité inaugurait hier après-midi à Mornac-sur-Seudre trois nouveaux sentiers pédestres baptisés « Détours à », pour découvrir le patrimoine naturel et ostréicole des marais de La Seudre. Dans le cadre du dispositif « Activités de Pleine Nature », plus d’une vingtaine de circuits sont déjà proposés sur le territoire. Trois nouvelles boucles de 3 à 5km s’ajoutent désormais à cette offre. On écoute Gilles Guiral, chef du service activité de pleine nature à la CARA :

https://www.vogueradio.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/sentiers-detour-1.mp3 Et ces trois boucles conduisent directement les promeneurs à la découverte de l’histoire des marais, comme le souligne Gilles Guiral :

https://www.vogueradio.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/sentiers-detour-2.mp3 Les circuits sont ouverts gratuitement à la visite du 1er avril au 30 octobre.