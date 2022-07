Le tournage de la série « Je te promets » saison 3 prévu le 5 août à Surgères est avancé à demain. Les équipes de production s’installeront dès la matinée en centre-ville, principalement dans les rues Audry-de-Puyaravault, Traversière, des Promenades et du Véco. La circulation et le stationnement sont temporairement interdits dès ce soir 18h jusqu’à demain après-midi 14h. Le tournage se poursuivra à Surgères le mercredi 3 août devant la mairie et rue Audry. Celui prévu ce samedi à la piscine est reporté au 6 août. Là encore, des perturbations de circulation et de stationnement sont à prévoir. La piscine sera exceptionnellement fermée au public ce jour-là.