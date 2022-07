L’arrivée finale ce samedi à Royan du Tour de la Charente-Maritime à la voile. Les 60 skippers engagés vont effectuer une régate toute la journée, avant de regagner le port royannais dans l’après-midi aux alentours de 16h. Conclusion d’une semaine de course depuis le départ de Rochefort, après trois escales à Saint-Martin-de-Ré, La Rochelle et Saint-Denis-d’Oléron. Des animations sportives et nautiques sont prévues toute la journée à Royan : baptême de dériveur, initiation au stand-up paddle, catamaran ou encore planche à voile. Mais aussi beach-volley, sand-ball, ultimate, beach-soccer et beach-rugby. La remise des prix est prévue à 18h30.