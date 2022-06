Une convention de partenariat a été signée hier à la Caisse d’allocation familiales de La Rochelle, avec la Caisse primaire d’assurance maladie, la Mutualité sociale agricole, l’association Vivre son deuil Poitou-Charentes et le réseau des psychologues Rappeo pour Réseau d’accompagnement des personnes endeuillées et orphelines. Ce partenariat a pour objectif d’accompagner les familles confrontées à la perte d’un proche, à la fois psychologiquement et financièrement pour par exemple gérer les frais funéraires.