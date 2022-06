La commune et les Thermes, qui sont spécialisés dans le traitement des troubles de l’anxiété, organisent ce jeudi une rencontre pour mieux comprendre, prévenir et soigner un burn out, et particulièrement chez les femmes. Les femmes qui sont plus touchées que les hommes, car elles accumulent différentes charges mentales pouvant conduire à un épuisement physique et psychologique. Des conférences gratuites seront animées par des professionnels de santé, et un déjeuner sera offert. C’est à partir de 8h30 à la salle de la Salicorne. Les réservations se font en ligne sur thermes-saujon.fr