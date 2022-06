Dans le cadre du renforcement de la médecine légale de proximité au niveau national, le gouvernement a décidé l’an dernier de créer 17 unités, dont une en Charente-Maritime à La Rochelle, à la demande des acteurs et des élus locaux. Après un an de travail, l’UMJ-P de La Rochelle a pu ouvrir la semaine dernière, grâce à un financement conséquent des ministères de la justice et de la santé. Les précisions sur ce nouveau dispositif de Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/umj-p.mp3