L’équipe de France de handball U21 vient d’achever un stage d’une semaine sur l’île d’Oléron. Présente du 12 au 18 juin, elle a pu bénéficier des équipements du centre de préparation aux jeux olympiques de l’Oumière, à Saint-Pierre-d’Oléron. La délégation, composée de 22 joueurs et 8 membres du staff, a été accueillie par le maire Christophe Sueur qui lui a souhaité bonne chance pour l’Euro. Oléron s’apprête désormais à recevoir l’équipe de France et l’équipe d’Espagne de handball U19, le temps d’un stage préparatoire pour l’Euro qui donnera lieu à deux matchs internationaux ouverts au public les 14 et 16 juillet.