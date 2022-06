La Charente-Maritime est de nouveau placée en alerte orange aux orages. Le département est concerné par un épisode pluvio-orageux de forte intensité qui va débuter la nuit prochaine aux alentours de 23h jusqu’à demain matin 9h. Le phénomène sera accompagné de fortes rafales de vent, avec des pointes de 80 à 100km/h, de cumuls de précipitations pouvant atteindre ponctuellement 30 à 50mm, voire 60mm localement, et d’un risque de chutes de grêle. Le préfet Nicolas Basselier appelle de nouveau à la plus grande vigilance, et notamment les usagers de la route. Il invite également les exploitants de campings et les organisateurs de manifestations en plein air à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

La nuit dernière, 120 sapeurs-pompiers ont effectué près de 200 interventions, principalement dans le sud du département, pour des opérations de bâchage, des reconnaissances ou des inondations de locaux. Aucun blessé n’est à déplorer.