12 départements sont placés en vigilance rouge à la canicule dont la Charente-Maritime. L’épisode de fortes chaleurs entraîne l’activation du plus haut niveau de vigilance. Des mesures de protection de la population sont mises en place. Un numéro vert est à disposition pour aider les personnes les plus vulnérables : le 0 800 06 66 66. En cas de malaise, il faut composer le 15. Par ailleurs, toutes les manifestations publiques en extérieur ou dans des établissements non climatisés sont annulées. C’est le cas du festival Free music de Montendre qui devait débuter ce soir, ou du championnat de France d’enduro de motocross qui devait se dérouler tout ce week-end à Saint-Jean-d’Angély.