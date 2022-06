Scène ouverte avec Ludovic Cocq et Herman Thefany pour la présentation du festival Moul’Stock de Charron.

Scène locale incontournable, Moul’stock accueille des groupes nationaux et locaux. Sa programmation est basée sur une sélection exigeante, à la recherche des sons rocks du moment. Le festival vous offre 7 heures de concerts gratuits, portées par 4 groupes rock. Avec un public très diversifié, Moul’stock est avant tout une grande fête populaire qui permet à chacun de partager un moment festif et convivial autour de notre spécialité locale : La Moule de Charron. Plus de 2 tonnes sont consommées pour l’occasion sur de grandes tablées propices aux rencontres. La réussite de l’aventure Moul’stock ne serait rien sans l’implication de plus de 120 bénévoles. Tout le village se mobilise pour partager sourires et bonne humeur avec les spectateurs toujours plus nombreux. Que ce soit au bar, à la restauration, à l’installation ou au rangement, tous transmettent leur enthousiasme et leur énergie avec un seul but : que chacun ait envie de revenir l’année suivante.

Festival Moul’stock : du vendredi 24 au samedi 25 juin 2022 à Charron.

https://www.facebook.com/FestivalMoulStock/