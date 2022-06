A La Rochelle, un jeune homme a été contrôlé à 130km/h sur la rocade mardi. Un axe limité à 90. Intercepté par les motards de la police, ces derniers ont eu la surprise de découvrir que le conducteur n’avait pas le permis. Et pour cause : il est mineur et n’a que 16 ans. En outre, le jeune homme se révélait positif au dépistage de produits stupéfiants. Il a été conduit au poste. La voiture a été immobilisée.