Le Rézo pouce se développe en France. Avec plus de 2 200 communes abonnées dans le pays, ce réseau d’auto-stop de proximité 2.0 en milieu rural et périurbain connaît une croissance importante depuis son lancement en 2010. Plus de 6 000 arrêts ont été déployés, comme récemment sur le territoire de la Communauté de communes Aunis Sud, en Charente-Maritime. Le dispositif a été lancé la semaine dernière. Marine Lardière, ambassadrice Rézo pouce en Aunis Sud, nous en parle :

Et Rézo pouce a de nombreuses vertus, comme le souligne Marine Lardière :

Afin d’accompagner le lancement de Rézo pouce en Aunis Sud, une grande après-midi festive autour de la mobilité durable et solidaire est proposée demain place de la République à Aigrefeuille-d’Aunis. Marine Lardière nous en donne le programme :

Et pour le rallye, il faut s’inscrire sur aunis-sud.fr.