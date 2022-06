Nuit de cauchemar pour un automobiliste d’une cinquantaine d’années après une violente agression à Rochefort. Le 7 mai dernier, vers 23h30, alors qu’il descendait de sa voiture pour aller retirer de l’argent en centre-ville, il a été agressé par un groupe de six individus qui l’ont frappé à plusieurs reprises et menacé de lui soutirer de l’argent. Dans l’attaque, la victime a perdu son portefeuille et sa carte bancaire. Le quinquagénaire a tenté de s’enfuir une première fois. Ce qui lui a valu une rouée de coups. Il a été menacé avec un couteau sous la gorge, puis enfermé dans le coffre de son véhicule, puis de nouveau menacé, avant de parvenir à s’échapper et de trouver refuge chez un riverain qui a alerté la police. Le téléphone portable de l’un des agresseurs retrouvé dans le véhicule de la victime et les images de la vidéoprotection ont permis d’interpeller la semaine dernière les agresseurs, tous mineurs. Présentés devant le procureur, ils ont été placés en centre éducatif fermé.