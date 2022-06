Le 1er tour des Législatives, c’est ce dimanche. Sur les cinq députés sortants en Charente-Maritime, quatre se représentent : Olivier Falorni sur la 1re circonscription de La Rochelle-Ré ; Raphaël Gérard sur la 4e de Royan-Est-Jonzac ; Didier Quentin sur la 5e de Royan-Ouest-Marennes-Oléron-Tonnay-Charente ; et Jean-Philippe Ardouin sur la 3e de Saintes/Saint-Jean-d’Angély. Ce dernier qui affronte le plus de candidats dans le département. Ils sont 13 en lice pour un seul siège, parmi lesquels Nathalie Raïssac-Jarrad qui représente le Mouvement écologiste indépendant. Une Saintongeaise qui insiste sur son ancrage local et qui s’engage politiquement pour la nature et le vivant :