Un dramatique accident de la route s’est produit hier en fin de journée à Marsais, près de Surgères. Peu avant 18h, une voiture et une moto sont entrées en collision route de Boisse. Le bilan est lourd : les deux conducteurs sont décédés. La passagère de la voiture, qui a été légèrement blessée, a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital de Niort. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame.