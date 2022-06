Journée blanche ce jeudi au collège Hélène de Fonsèque de Surgères. Une cinquantaine de profs se sont mis en grève pour réclamer la présence d’un 2e conseiller principal d’éducation. La quasi-totalité des enseignants de l’établissement a cessé le travail, ainsi que l’ensemble des surveillants. Après une manifestation à la mi-journée devant les grilles de la cité scolaire qui regroupe un collège et deux lycées pour plus d’un millier d’élèves, le cortège a défilé en centre-ville pour exprimer son mécontentement face à l’inertie du rectorat et du ministère, comme le souligne Céline Gouttefangeas, professeur de Lettres, et représentante du personnel et du syndicat Snes :

Céline Gouttefangeas qui dénonce une situation qui dure et qui n’est plus tenable :

Une délégation doit être reçue cette fin d’après-midi par le directeur académique de la Charente-Maritime Mahdi Tamene. Parallèlement, un nouveau courrier devrait arriver prochainement sur le bureau du nouveau ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye.