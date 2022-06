Entretien avec l’humoriste Gérald Dahan. L’imitateur de 48 ans se présente sur la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély. Ce proche de Jean-Luc Mélenchon a reçu l’investiture de la Nouvelle union populaire écologique et sociale pour se présenter sur le territoire. C’est sa 2e participation à cette élection. La première fois c’était en 2017 dans les Hauts-de-Seine. Et contrairement à ce que disent ses détracteurs, Gérald Dahan se défend de tout parachutage, revendiquant ses origines locales pour justifier son engagement. Depuis son investiture, Gérald Dahan subit des attaques de toutes parts pour discréditer sa candidature. Mais ce dernier n’est pas prêt à renoncer, malgré les pressions à gauche. Gérald Dahan poursuit sa campagne sur le terrain à bord de son camping-car, à la rencontre des élus et des habitants du territoire, militant pour le Smic à 1500 euros net par mois et la retraite à 60 ans.