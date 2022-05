La Ville propose d’intégrer une maison médicale composée de huit praticiens : six généralistes et deux cardiologues. Les professionnels pourront ainsi travailler en équipe dans des locaux clés en main. La collectivité est située sur une zone de revitalisation rurale, ce qui ouvre droit à une prime de 50 000 euros et à une exonération fiscale pendant cinq ans. Elle s’engage également à aider les praticiens à trouver un logement ainsi qu’un emploi pour leurs conjoints.