Le ras-le-bol général chez Orpea. Après le récent scandale qui a touché le groupe, un appel à la grève générale a été lancé pour vendredi prochain. En Charente-Maritime, les salariés de la résidence Sud Saintonge à Saujon cesseront le travail, suivant le mouvement des employés des Ehpad de La Rochelle et Breuillet mardi dernier. Ils entendent dénoncer la suppression de leur prime d’intéressement, censée rembourser l’amende de 41 millions d’euros infligée au groupe par l’Etat. Ce contre quoi se bat Frédéric Godrant, agent de maintenance et membre titulaire au Comité social et économique :

Frédérique Godrant qui dénonce également une réponse floue de la part de la direction du groupe :

Une situation qui vient s'ajouter à un contexte déjà très tendu comme le concède Frédérique Godrant :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/greve-orpea-3.mp3 Le mouvement à la résidence Orpéa Sud Saintonge de Saujon est prévu de 11h à 13h vendredi prochain.