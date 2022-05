La Fête de la nature a officiellement démarré hier en France. Pour cette 16e édition, des centaines de manifestations sont proposées jusqu’à dimanche dans tout le pays, dont plus de 200 en Nouvelle-Aquitaine et une cinquantaine en Charente-Maritime, comme à Surgères. La Ville propose ce samedi de découvrir ou redécouvrir la nature en plein centre-ville, à l’occasion d’expositions, de balades en calèche, d’ateliers créatifs et de visites guidées de l’Espace naturel sensible Bords de Gères. On écoute Stéphane Auger, adjoint au maire en charge de l’animation :

La préservation de la nature sera au cœur de cet évènement, comme le souligne Marie-Joëlle Lozach, adjointe au maire en charge de l’environnement :

Et justement plusieurs animations autour de la protection des serpents seront proposées, comme la visite d’un gîte à serpents à 11h et la projection du film « Des serpents dans nos têtes » à 17h à la salle du logis. La Fête de la nature à Surgères, c’est samedi de 10h à 17h dans le parc du château.