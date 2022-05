Scène ouverte avec le chanteur Seb de Beauvoir-sur-Niort (79).

En 2004, le chanteur Seb intègre l’orchestre variété Jo Ricci en région Toulousaine. Son répertoire évolue entre Rock’N Roll, les standards de Johnny en passant par Téléphone et Indochine. Entre 2006 et 2007, il se recentre sur le musette pour découvrir une autre facette du métier chez Les Météor’s à Lésignan Corbières (11). De 2007 à 2010, il intègre l’orchestre variété “Live Orchestra” en tant que Chanteur-Lead. Il assure un répertoire très éclectique où il enchainera les tubes de Mika, Christophe Willem, Phil Collins en passant par Sardou, Johnny ou bien encore Earth Wind and Fire et les références du disco et du funk. En parallèle, il travaille avec Mr Yves Poirier (FA SI LA doré). Il enregistre des titres inédits comme “Les Galipettes” ou “Travailler plus”. Il intègre une chorale gospel à Finhan (82) (près de Montech et Montauban) : “Les Apôtres du Gospel”. Toujours pour perfectionner sa technique de chant et de jeu de scène, il prend des cours de chant et d’art dramatique pour le chant : Sabine Cartaillac sur Toulouse(31) puis Caroline Trabelsi-Texier sur Niort (79) et pour le théâtre : Alain Régus sur Toulouse et Patrick Husson sur Montech. Son nouveau projet proposé un « tour de chant « L’encre de Francis » d’environ 1h15 1h30 qui revisite les chansons de Francis Cabrel.

En concert le 21 juin 2022 pour la Fête de la musique à Saintes (17).

https://www.facebook.com/sebenchanteur

https://sebenchanteur.webnode.fr/