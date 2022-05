Sécheresse en Charente-Maritime : le préfet Nicolas Basselier serre la vis. Face à une situation jugée très préoccupante, la cellule de vigilance de l’eau qu’il dirige a décidé de limiter l’utilisation de l’eau pour les professionnels, les collectivités et les particuliers. En cause : un déficit de pluviométrie et des températures élevées pour un mois de mai. Dès demain matin 8h, des mesures strictes entreront en vigueur, comme par exemple l’interdiction de remplir sa piscine, laver sa voiture chez soi ou d’arroser sa pelouse, ses massifs fleuris et jardins potagers entre 11h et 18h. La liste complète des mesures d’interdiction et des restrictions est consultable en ligne sur le site de la préfecture.