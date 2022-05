Un accident a fait deux blessés dont un grave dans la nuit de vendredi à samedi à Marsilly, près de La Rochelle. Peu avant 5h du matin, une voiture seule en cause a fait un tout droit dans un rond-point de la D105, et s’est couchée sur le côté. Alcoolisés, les deux occupants ont réussi à sortir du véhicule avant l’arrivée des secours. Un jeune homme de 29 ans a été transporté en hélicoptère dans un état grave au CHU de Poitiers. Et une jeune femme de 21 ans, plus légèrement blessée, a été transportée à l’hôpital de La Rochelle.