Les rugbymen du Stade rochelais qualifiés pour la 2e fois de leur histoire en finale de Champions cup. Les Jaune et noir se sont imposés hier après-midi à Lens en demi-finale face au Racing 92, à l’issue d’un match qui n’aura pas marqué par sa qualité de jeu. Mais l’essentiel est là. Les Rochelais ont battu les Franciliens 20 à 13, et décroché leur place en finale qui se jouera au stade du Vélodrome à Marseille le samedi 28 mai. Les Maritimes seront opposés aux Irlandais du Leinster. Samedi prochain, retour au championnat de Top 14 pour le Stade rochelais qui devra battre le Stade français pour rester dans la course aux qualifications pour les phases finales.