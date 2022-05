Francis Lalanne obtient gain de cause devant les Prud’hommes de Rochefort. La société Adventure line production, qui produit l’émission Fort Boyard, a été condamnée hier à indemniser le chanteur licencié de l’émission en 2020. Ce dernier, qui fut l’un des personnages emblématiques du jeu télé, a obtenu la requalification de ses CDD en CDI. ALP devra lui verser 3 247 euros d’indemnités de préavis, 1 200 euros d’indemnité de licenciement et 5 000 euros de dommages et intérêts. La société devra en outre lui restituer le chapeau qu’il portait pour incarner son personnage de Narcisse Lalanne. Son avocat avait déjà obtenu gain de cause pour un autre personnage du fort, Mister Boo. L’affaire sera prochainement jugée en appel à Poitiers.