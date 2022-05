La programmation des Sites en scène 2022 a été dévoilée hier en conférence de presse à La Rochelle. Cette 27e édition mettra en lumière 29 lieux à travers 112 dates cet été, du 17 juin au 22 septembre. Festival, concerts, pyrotechnies, théâtre et humour seront au rendez-vous. Le Département de la Charente-Maritime accompagne les manifestations labellisées « Sites en scène » grâce à une enveloppe globale de plus de 576 000 euros, doublée d’actions et d’outils de communication. Des moyens au service de la culture et de l’émerveillement, comme l’a souligné la présidente Sylvie Marcilly :

Une programmation riche et éclectique cette année dont Stéphane Villain, vice-président du Département, a bien du mal à dégager quelques temps forts :

350 000 spectateurs sont attendus. La programmation complète est disponible sur le site charente-maritime.fr