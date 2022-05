Les 4e du collège de Courçon sont venus ce vendredi matin rencontrer l’équipe d’Hélène FM, les studios, la rédaction et l’animation. A cette occasion, ils ont pu assister à l’enregistrement de l’émission Scène ouverte qui recevait le chanteur rochelais Henry (The Voice 2022). Merci à eux et à leurs professeurs pour leur écoute, et à Henry pour sa disponibilité et sa sympathie.