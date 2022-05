Un leader du surf va déferler sur la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Le premier fabricant français de planches UWL Surfboards, basé à Angoulins-sur-Mer, près de La Rochelle, va bientôt s’installer dans la cité ostréicole. Surfant sur un marché en plein essor, la marque créée en 1991 par Renaud et Thomas Cardinal annonce l’ouverture prochaine d’un nouvel atelier de fabrication, qui va lui permettre de tripler sa capacité de production qui est d’environ un millier de planches par an. UWL Surfboards va se développer dans un bâtiment près de 2000 m2 de la zone commerciale des Grossines. Cette nouvelle unité devrait voir le jour en novembre 2023 et coûter 1,7 million d’euros. Elle devrait permettre la création d’une quinzaine d’emplois. Ecoutez l’interview des frères Cardinal :