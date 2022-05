Le jugement dans l’affaire de l’accident de car scolaire, qui avait coûté la vie à six adolescents le 11 février 2016 à Rochefort, a été rendu ce jeudi en début d’après-midi. L’unique prévenu, Mathieu Saurel, 29 ans, le conducteur du camion-benne à l’origine du drame, a été condamné à cinq ans de prison avec sursis suite à l’audience des 28 et 29 mars. Il a été reconnu coupable d’homicides et de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité en ayant circulé avec un camion dont il n’avait pas fermé la ridelle à l’origine de l’accident. Sa peine est assortie d’une interdiction durant cinq ans de conduire des véhicules nécessitant d’autres permis que ceux exigés pour les véhicules légers et les motos. Une audience sur intérêts civils aura lieu le 7 juillet prochain.