C’est aujourd’hui que le tribunal correctionnel de La Rochelle doit se prononcer sur le sort de Mathieu Saurel, ce jeune homme de 29 ans à l’origine de l’accident mortel de car scolaire qui avait coûté la vie à six adolescents le 11 février 2016 à Rochefort. Le 29 mars dernier, après deux jours de procès, le procureur avait requis cinq ans de prison dont trois avec sursis. La peine maximale pour le prévenu qui était jugé pour homicide et blessures involontaires. Ce dernier avait reconnu à demi-mot sa responsabilité et s’était confondu en excuses auprès des familles des victimes.