Elections législatives : le Parti socialiste a trouvé un accord de principe hier avec La France insoumise pour rejoindre la Nouvelle union populaire, écologique et sociale. Malgré une position vivement critiquée au sein du PS, les discussions sont en bonne voie, et un compromis a été trouvé sur un certain nombre de circonscriptions. 70 a priori. Après les accords passés en début de semaine avec les écologistes et les communistes, l’union de la gauche semble se dessiner pour le scrutin des 12 et 19 juin. Ce dont se réjouit le Charentais-Maritime Thierry Kieffer, porte-parole du Collectif citoyen, qui milite pour une candidature unique à gauche dans la 2e circonscription de Rochefort-Aunis :

Pas d’accord de la gauche au niveau local. Malgré les annonces au niveau national, le Parti communiste de la Charente-Maritime organise samedi une conférence de presse à La Rochelle pour présenter les cinq candidats dans les cinq circonscriptions du département. Aucune alliance avec LFI n’est donc envisagée selon le communiqué transmis hier par le secrétaire départemental Brahim Jlalji.