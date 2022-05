Précédemment installée zone de Béligon à Rochefort sous le nom de Pons primeur, la plateforme de distribution de fruits et légumes frais a déménagé il y a pratiquement un an dans un bâtiment flambant-neuf de près de 4 500 m2. Un bâtiment que ses clients et fournisseurs de l’entreprise ont pu découvrir hier à l’occasion d’une rencontre. Il faut savoir qu’une centaine d’employés sont nécessaires pour faire fonctionner le site, avec la préparation et la livraison de 14 000 colis en moyenne par jour. Ce nouvel entrepôt a permis à Aunis Fruits de doubler sa superficie et de s’adapter à la demande, comme le souligne le directeur Philippe Parnaudeau :

Philippe Parnaudeau qui insiste sur l’importance de la bonne relation entre l’entreprise, les producteurs et les clients :

Ce dont se réjouit pleinement pour ses affaires Morgane Stonier, qui travaille pour le compte du producteur de champignons Renaud et fils à Avy, près de Pons :

Le reportage est signé Lucie Alix.