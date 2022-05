Après deux ans d’arrêt forcé pour cause de pandémie, l’évènement qui célèbre la francophonie revient pour une 11e édition qui va se dérouler jusqu’à dimanche. Au programme : des tables rondes, projections et du spectacle vivant. Ça commence ce soir à la médiathèque de Marennes par une rencontre littéraire avec le linguiste Mathieu Avanzi qui va décortiquer le Français et ses absurdités. Le rendez-vous est donné à 18h.