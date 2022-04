Plus que trois journées avant la fin de la saison régulière du championnat. La Rochelle reste sur la 3e marche du podium avec 62 points, derrière Montpellier et l’Union Bordeaux-Bègles. En confiance ces dernières semaines, les joueurs de Ronan O’Gara enchaînent ce week-end avec un déplacement toujours très compliqué à Toulouse, qui occupe la 6e place. Les Jaune et noir partent favoris. Coup d’envoi du match au Stadium ce samedi soir à 21h05.