Scène ouverte avec Le groupe Live en scène de Tonnay-Charente.

L’association est basée à Tonnay-Charente où elle travaille en collaboration avec l’Ecole de musique et de danse. Elle réalise environ une quinzaine de concerts par an, essentiellement en Charente-Maritime et en Vendée.

En concert le vendredi 29 avril aux Spécialistes à Lagord à 21h00.

https://liveenscene.wixsite.com/

https://www.facebook.com/Live-en-scene-109422108137167/?ref=page_internal