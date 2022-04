Scène ouverte avec Le duo Les Fées Nomen Estrelles d’Angoulême.

Il s’agit d’un duo féminin créé en 2021, proposant un spectacle musical drôle, émouvant, satyrique et féministe, juste pour réveiller la part féminine en chacun de vous ! On y retrouve Patricia et Marielle, deux complices autrices-compositrices Sacem, techniquement indépendantes, basées en Charente (à quelques km au S-E d’Angoulême, et jouant sur toute la Nouvelle-Aquitaine.

https://www.facebook.com/LesFeesNoMen.DuoFeminin