L’inquiétude grandit aux urgences des hôpitaux de La Rochelle et Rochefort et au Centre 15. A l’approche des vacances de Pâques pour la zone A, les médecins chefs des différents services tirent la sonnette d’alarme en raison du manque de personnels, de la fermeture de lits et de la pression de l’épidémie de Covid-19. « L’hôpital public est en grande difficulté en raison de la crise sanitaire qui n’est pas terminée et qui impacte fortement ses organisations », écrivent-ils dans un communiqué commun. L’afflux touristique durant le week-end pascal risque de compliquer une situation déjà très tendue. Les cosignataires appellent les usagers à composer le 15 avant de se rendre aux urgences.