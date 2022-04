Après deux ans d’absence pour cause de pandémie, l’évènement revient pour le plus grand bonheur de ses 70 000 visiteurs. Il a lieu à l’occasion de ce long week-end pascal et marque le coup d’envoi de la saison touristique, comme le souligne Jean-Christophe Mercorelli, directeur de la station balnéaire :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/cerf-volant-1.mp3 300 cervolistes sont attendus pendant trois jours, du 16 au 18 avril, pour un spectacle aérien à couper le souffle, entre nature, magie et féérie :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/cerf-volant-2.mp3 Au programme de cette 28e édition parrainée par l’Aquarium de La Rochelle : séance de vols synchronisés, cerfs-volants XXL, mais aussi démonstrations de kite-surf, mountainboard et kite-jump. Village nature avec l’association Surfrider foundation La Rochelle. Village mobilité avec trottinettes et vélos électriques. Réalité virtuelle. Animations pour les enfants. A noter la présence dimanche à 17h du vainqueur du dernier Vendée globe Yannick Bestaven pour la projection du film « Les rêves ne meurent jamais ».