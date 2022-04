« Les secrets de Fort Boyard ». C’est le titre d’un documentaire exceptionnel à découvrir demain soir sur RMC découverte. Un film de 52’ réalisé par Philippe Granados, qui nous dit tout sur ce monument emblématique de la Charente-Maritime et reconnu dans le monde entier grâce au jeu télévisé. Un joyau du patrimoine, fleuron de l’arsenal maritime de Rochefort, qui se découvre à travers son histoire depuis Louis XIV jusqu’à nos jours et sa renaissance cathodique. Des images d’archives et des prises de vue spectaculaires, sous un angle inédit, comme le commente Enora Contant, productrice à l’Institut national de l’audiovisuel et pour RMC découverte :

Enora Contant qui reste encore sous le charme de cet impressionnant vaisseau de pierre, à bord duquel elle a vécu un grand moment :

C'est passionnant ! « Les secrets de Fort Boyard », c'est demain à 21h05 sur RMC découverte, canal 24. Puis en replay pendant 30 jours. Enora Contant espère un joli succès d'audience. Réponse samedi matin avec les chiffres Médiamétrie.