La mairie de Meschers-sur-Gironde lance une campagne de dons pour sauver les grottes troglodytiques de Régulus. Ce site touristique majeur de la côte royannaise, qui attire 70 000 visiteurs par an, nécessite d’importants travaux de sécurisation et de rénovation. Les subventions attendues des collectivités à hauteur de 60% et l’investissement municipal de près de 30% permettront de financer environ 90% des presque 600 00 euros de travaux. Afin de finaliser l’opération, la mairie a donc lancé une souscription publique avec un objectif de 70 000 euros. Les dons sont défiscalisables.