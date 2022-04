Un terrible accident de la route a fait un mort ce week-end à Saint-Laurent-de-la-Prée, au nord de Rochefort. Un motard de 43 ans s’est tué samedi après-midi vers 17h30 sur la route de l’Océan. Seul en cause, il a perdu le contrôle de son engin et a percuté un poteau. Malgré l’intervention des secours et les tentatives de réanimation, le pilote n’a pas survécu.