Les écologistes ont désigné leurs candidats dans trois des cinq circonscriptions de la Charente-Maritime. A une semaine du premier tour de l’élection présidentielle, et dans la dynamique de la campagne de Yannick Jadot, le Pôle écologiste a investi ses trois premiers candidats : Isabelle Flamand, 49 ans, enseignante et conseillère municipale, sur Rochefort-Aunis ; Alexandre Minot-Chartier, 27 ans, élève-avocat en droit du numérique, sur Royan-Est ; et Jean-Marc Soubeste, 57 ans, enseignant, conseiller départemental, sur La Rochelle-Ré. Pour rappel, les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin.