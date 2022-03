Les réservations pour l’avant-première de “La doc et le véto” sont ouvertes. La projection aura lieu le dimanche 10 avril à 14h à l’Atlantic ciné de Saintes, en présence du réalisateur Thierry Binisti, de la directrice littéraire Gabrielle Gérin, du producteur Christian Gérin, et des deux acteurs principaux Dounia Coesens et Michel Cymès. Le public peut réserver ses places directement auprès du cinéma ou par mail à onecoutelatele@yahoo.com en indiquant bien nom, prénom, nombre de places, tel.