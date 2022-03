L’accueil des réfugiés ukrainiens se poursuit en Charente-Maritime. A ce jour, 550 personnes déplacées, qui ont fui leur pays en guerre contre la Russie, sont arrivées dans le département. Désormais, ce sont plus de soixante enfants qui sont scolarisés dans les écoles du territoire. Les collectivités et les particuliers s’organisent afin de proposer des logements aux réfugiés, dont la plupart transitent d’abord par le centre d’hébergement d’urgence de Fouras. Et cela reste la priorité des services de l’Etat, comme l’a rappelé ce matin le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier, en déplacement à Gémozac et La Vallée, deux communes mobilisées pour l’accueil de ressortissants ukrainiens. On écoute le représentant de l’Etat qui relance un appel aux collectivités afin de trouver des solutions d’hébergement de longue durée :

A La Vallée, entre Rochefort et Saintes, une famille composée de dix personnes est arrivée le 18 mars dernier. Les huit enfants âgés de 5 à 17 ans et leurs parents ont pu trouver refuge dans un gîte proposé par la commune. François Cristou, conseiller municipal et président de l’association “La Vallée ça vit”, les a aidés à s’installer. Il nous raconte comment :

Seul petit bémol pour l’instant : la commune de La Vallée recherche un professeur de violon pour l’une des filles de la famille qui veut continuer à jouer de son instrument, qu’elle a pu emporter dans ses maigres bagages.