Une alternative efficace aux produits phytosanitaires à Saint-Pierre-d’Oléron. Pour limiter le coût et l’entretien du cimetière, la commune a décidé d’en végétaliser les allées. Une façon d’anticiper l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires qui sera étendue à partir du 1er juillet 2022, notamment aux cimetières. C’est plus écologique, plus économique et du plus bel effet, Lucie Alix :