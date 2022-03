La campagne pour l’élection présidentielle se poursuit en Charente-Maritime. A moins de trois semaines du premier tour, les soutiens locaux des candidats restent plus que jamais mobilisés. C’est le cas de l’Union populaire de Rochefort qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise qui progresse dans les sondages. Il est désormais crédité de 15% des intentions de vote, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et il creuse l’écart avec Valérie Pécresse et Éric Zemmour, selon un sondage Elabe publié hier. De quoi conforter les soutiens locaux à l’image de Nordine Raymond, porte-parole de l’Union populaire sur la 2e circonscription de la Charente-Maritime :

Nordine Raymond de l'Union populaire de Rochefort qui va recevoir demain la visite du député LFI François Ruffin, et de Clémence Guetté, secrétaire générale du parti, à l'occasion d'une réunion publique de campagne. Il est ravi :

La réunion publique a lieu à 19h30 au Palais des congrès de Rochefort.