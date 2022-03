49 ressortissants ukrainiens, qui ont fui leur pays en guerre, sont arrivés dans la nuit au centre d’hébergement Lucien-Lamoureux, à Fouras. Voilà qui porte désormais à 260 le nombre de réfugiés accueillis en Charente-Maritime. Et la priorité, c’est de tous les loger. Sur ce point, la mobilisation des services de l’Etat et du Département est totale, comme l’a rappelé ce matin le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier qui s’est rendu sur place, aux côtés de la présidente de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly. On l’écoute :

C’est l’association L’Escale qui a été mandatée par les services de l’État pour assurer la gestion et le pilotage du centre d’hébergement de Fouras. Un long travail attend les bénévoles, comme le souligne le directeur Stéphane Jean :

Et puis la Ville de Saintes a accueilli aujourd’hui trente réfugiés ukrainiens. Plusieurs logements doivent être remis en état pour loger une quinzaine de familles.