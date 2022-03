Elle est organisée samedi prochain par la Ville, avec l’association BMX Saint-Jean-d’Angély et le Comité soutien urgence. Une vente aux enchères d’œuvres d’art est prévue à 15h à l’Eden. Les collections sont exposées en prévente jeudi et vendredi de 14h à 18h au Musée des Cordeliers et sur angely.net. Puis un concert aura lieu à 20h avec sur scène Hot spot, Melvin dans les nuages et Camden streets. Les recettes de la vente et de la billetterie seront reversées au CSU solidarité Ukraine.